兄弟赴美春訓返台 史總建議常態化

中信兄弟總教練史耐德（左）昨幫接機的球迷簽名。 （記者徐正揚攝）

明公辦熱身賽首戰猿

〔記者徐正揚／桃園機場報導〕中職29年公辦熱身賽今天將在台南開打，中職首支赴美春訓的中信兄弟昨天清晨自美國鳳凰城搭機返台，接續明天在屏東首戰Lamigo桃猿，總教練史耐德建議球團，未來可以考慮把赴美春訓變成常態。

史總指出，此行對球員是很好的經驗，帶來很大的刺激與進步，相信對職業生涯幫助很大，希望球團考慮變成常態性，「如果覺得有效果，很樂意明年再去，甚至每年都去，我們會設計問卷，看教練與球員回應，還有什麼需要改進」。

除了賽格威、艾迪頓、萊福力，中信另有4名洋投各在美國、台灣接受測試，史總表示，希望今天可以決定第4位洋將，「要選誰留下，主要根據天分與投球能力，還要考慮個性、是否適應台灣棒球文化，趕快定下來是負責任的態度」。

張志豪︰看見對手態度

史總強調，此行主要想讓球員親身體驗美國棒球，直接去比賽更能親自感受比賽強度；去年剛加盟的王鴻誠曾在日本打球，自認受到很大衝擊，不僅感受美職訓練與比賽的節奏都很快，也學會身為投手必須全力進攻內角。

王勝偉︰羨慕訓練環境

張志豪、王勝偉在這3週都有深刻感受，張志豪指出，美職球員的態度非常積極，即便是小聯盟球員，也不會因為是友誼賽或熱身賽而放鬆；已經33歲的王勝偉羨慕美職各隊齊全的訓練環境，覺得想法與視野都打開了。

中信今天下午在屏東基地恢復練球，開始適應球季開打後的作息，史總計畫讓所有球員都能在公辦熱身賽上場。