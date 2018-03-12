陳思明犀利突圍 安麗盃衛冕

中國女將陳思明冠軍戰中擊敗陳禾耘，奪2連霸。（記者王藝菘攝）

繼費雪後 隔16年後連霸

〔記者粘藐云／台北報導〕2018年安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽昨為最終日，中國女將陳思明在冠軍戰以11：4力退台灣「龍捲風」陳禾耘，也是繼2002年英國「毀滅女公爵」費雪後，第2位在安麗盃連霸的選手。

陳思明去年在國際撞壇大放異彩，一共抱回9座冠軍，完成超級大滿貫，但今年在安麗盃預賽屢屢踢到鐵板，先後敗給台將謝喻雯、郭思廷，僅以分組第3驚險晉級。

陳思明在晉級後回穩，昨擊敗同胞劉莎莎以及台將魏子茜闖進冠軍戰，並在決賽輕取陳禾耘，完成二連霸；陳思明坦言，預賽表現確實不佳，也不敢去想連霸這件事，能撐到最後，她笑說：「就是大難不死必有後福吧！」

陳禾耘闖決賽 安麗盃生涯最佳

陳禾耘昨抱回亞軍，為安麗盃生涯最佳名次，她表示，自己已經盡力，希望下一次能完成最後這一步，拿下冠軍。

今年有4名台將闖進8強，追平歷年最佳紀錄，「小精靈」郭思廷以4：9不敵世大運雙打隊友魏子茜，提前出局，但已是個人最佳名次，她認為晉級8強後心態有些鬆懈，狀態沒前3天好，不夠穩定。

尋求安麗盃第4冠的「大眼妹」周婕妤，8強戰以4：9不敵韓雨，她表示，賽前沒特別緊張，但就是打得不順手，面對勝負她相當坦然，「比賽有輸有贏，之後再繼續努力吧！」