青棒也「轟」狂 跟換球有關？

高中木棒聯賽6日冠軍戰，穀保邱志恆代打敲出全壘打。（資料照，記者廖耀東攝）

今年的高中木棒聯賽比賽用球。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕上週二高中木棒聯賽冠軍戰，穀保邱志恆代打開轟「淚送亡父」感動人心，這是106學年度木棒聯賽第28轟，更令人驚訝的是，連續2年聯賽全壘打產量驚人，引發關注。

早期高中打者用木棒敲全壘打「一支難求」，這兩年形勢逆轉，投手一不小心就挨轟，顯見全壘打激增非中職獨有，也出現在青棒賽事。根據本報整理，93學年度高中棒球聯賽首度分成木棒組和鋁棒組，木棒組前幾年全壘打成稀有品，以97學年度為例，86場僅擠出1轟，還是1支場內全壘打，由現效力中信兄弟的潘志芳所擊出，104學年度119場也才7轟，下一學年度全壘打滿天飛，159場出現36轟為史上新高，包括1支場內全壘打。

106學年度全壘打產量下滑，不過154場也累積28轟，名列木棒聯賽史上第二多，其中4支場內全壘打，擊球飛行距離更深遠，過去外野手守得很淺，這兩年守備站位明顯後撤。

李來發：掌握木棒技巧

高苑總教練李來發表示，這幾年青棒球員強調重訓，力量有所提升，對木棒掌握和技巧都比過去出色，加上比賽打多了，擊球點自然就好，這是全壘打變多的主因。

有青棒教練認為，近年來木棒愈做愈好，且有些比賽場地偏小，例如頂庄、稻江，造成全壘打變多；不過平鎮總教練吳柏宏說，並非這兩年聯賽才在這些場地打，跟球場應該沒有太大關係。

之前的球「不太會彈」

另外，也有不少青棒教練提到，這兩年木棒聯賽比賽用球換成另一品牌，彈性比之前的K牌還好，所以全壘打增加。另也有教練強調，現在用的球彈性算正常，不會「太彈」，只能說之前的球「不太會彈」。

對此，學生棒球聯盟秘書長陳德華回應表示，聯賽打「功暉」品牌球已經好多年了，為何近2年全壘打變多，他認為，與青棒球員體型變好、力量大，以及接受美式訓練比較有關。

青棒球員在這兩年聯賽全壘打產量激增，是否轉化成國際賽的長打力？仍有待觀察。

穀保林吳晉瑋是高中木棒聯賽全壘打王。（資料照，學生棒球聯盟提供）