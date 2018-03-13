青棒強隊投資木棒 一年破20萬

平鎮強打劉基鴻是高中木棒聯賽打點王。（資料照，記者廖耀東攝）

青棒改打木棒，最傷的是「荷包」，也是校隊沉重負擔。或許球迷會好奇，一支青棒隊一年花多少錢添購木棒？答案是，少則10萬、多則20幾萬，以國內高中木棒聯賽42隊規模，一年花費至少700萬。

國內青棒隊採購木棒分練習用和比賽用，依廠牌、木材等級區分，價格不一，無須選手自掏腰包，由球隊統一購買。一般而言，練習用木棒約1100至1700元，比賽用木棒約1800至2500元，也有青棒強權捨得花3000多元買一支比賽用木棒。

單一青棒球隊，一年採購木棒數量、金額，得視球員數和使用情形而定，高苑總教練李來發表示，目前球隊共70幾名球員，一年約買120支木棒，花20幾萬；南英教練陳献榮則說，球隊一年大概要買120支木棒，同樣20幾萬，「還好體育署有補助，不會造成太大負擔。」

鶯歌工商青棒隊有54名球員，一年至少需買60支木棒，採購預算每年約10幾萬，鶯歌總教練王傳家說，「練習和比賽用的木棒分開，有的球員怎麼打就是不會斷棒，也有球員半年打斷5支。」

東勢高工連9年參加木棒聯賽，皆在第一階段賽事遭淘汰，在國內青棒實力屬相對弱勢球隊，現有40幾名選手，總教練林仲秋表示，一年買木棒費用10萬起跳，好在教育部有補助，負擔不大，平常選手拿加重棒練打，較不易斷。（記者羅志朋）