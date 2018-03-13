熱身賽19支0 清宮不適應木棒？

火腿超級新人清宮幸太郎熱身賽已連續19打席無安打。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕日本火腿隊超級新人清宮幸太郎打擊出現大低潮，公辦熱身賽開打以來，連續19打席無安打，被認為還無法掌握木棒打擊技巧，不過，日本火腿隊監督栗山英樹仍保持耐心，不打算把清宮下放二軍春訓。

清宮週日出戰橫濱DeNA，更是4次打擊都被三振，第6局在2出局攻佔一、二壘時，DeNA故意保送前一棒大田泰示，清宮被同樣是高校新人的櫻井周斗3球三振。

日本媒體指出，清宮面對變化球時，腰部太快旋轉，重心留不住，也影響了直球的打擊節奏，形成惡性循環。

栗山表示，雖然連19打席無安打，這對剛進入職棒的清宮是很好的學習經驗，與其怕被三振而用碰的，不如全力揮棒把打擊動作做到完整，不打算讓清宮下放二軍調整，今天將隨隊前往廣島打熱身賽。

一位日本火腿隊退役球員則指出，距離30日球季開打還有兩週半，只要打出1支安打，心情就會完全不一樣，清宮的狀況等到球季開打再來檢討也不遲，這是栗山監督持續讓清宮在一軍出賽的原因之一。

清宮曾代表日本參加LLB世界少棒賽，以投打俱佳的表現帶領日本奪得冠軍，被美國媒體形容為日本的貝比魯斯。宮就讀早稻高校期間，轟出破紀錄的111支全壘打，日本高校聯盟主辦的正式比賽則是出賽70場，擊出100支安打、29支全壘打、95分打點，打擊率0.405，去年10月的日職選秀會被7隊第1指名，由日本火腿隊抽中交涉權。