林子偉拚開季 教頭認證大聯盟級

紅襪隊林子偉（右）春訓打擊率不高，仍獲新教頭柯拉讚賞。（資料照，今日美國）

〔記者林宥辰／綜合報導〕紅襪隊林子偉昨替補出賽，2打數無功而返，還在為開季以工具人身分留在大聯盟而努力，但新教頭柯拉仍讚許林子偉春訓表現；道奇隊台灣投手李振昌則是遭下放，開季先在小聯盟待命。

林子偉昨6局上替補守游擊，兩打數無安打還吞下1次三振，打擊率降至1成60，紅襪3：7不敵金鶯。雖然帳面上攻擊成績不突出，新教頭柯拉仍認為林子偉表現其實不差：「很棒的防守球員，且他控制著自己的好球帶，看他的打擊率、再觀察他的打席，我看到不一樣的內容，他的每打席都有一定內容，這是好現象。」

柯拉認為，林子偉已是「大聯盟球員」，且有機會在追求冠軍的隊伍中貢獻，「二壘畢竟防守時角度不同，但他的游擊和三壘守得很優異，中外野雖然守備機會少，但他也有一定條件，場外的他則是個好相處的人。」

李振昌昨則和另15位球員，一起被道奇隊下放至小聯盟春訓營，新球季確定從小聯盟開季。李振昌所屬經紀公司展逸表示，今年既然已和球隊簽下小聯盟約，目標就是重返大聯盟，會盡力在小聯盟投出成績、爭取機會。

光芒胡智為昨迎戰過往簽下他的老東家雙城，8局上登板，但被雙城N.高登、萊姆錫敲安，總計投1局失1分，防禦率升至6.00，光芒5：6吞敗。