今年有備而來 姐姐候選開幕戰

王溢正（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕面對中信兄弟可望在3月24日開幕戰推出賽格威先發，Lamigo桃猿除了將穿上全新黃金戰袍亮相，還有機會由近況很好的「姐姐」王溢正扛首戰。

聽到中信可能要在首戰派出「前猿將」賽格威，「洪總」洪一中顯得老神在在，他表示：「反正我們要的就是贏球而已。」也認為賽格威今年要繼續維持去年的16勝水準，可能沒那麼容易。

至於桃猿將由誰扛下首戰大樑，洪總表示已有腹案，但仍要等公辦熱身賽於19日結束後，才會較明確。不過，投手教練吳俊良認為王溢正的狀況很好，他將向洪總建議由這位本土左投先發。

「溢正的狀況很好耶，我從來沒看過他這個時候的狀況這麼好，球速都有出來。」吳俊良表示，王溢正在出征北海道前的球速就有140公里，認為他今年是有備而來。

32歲的王溢正去年拿下9勝，今年則進入3年複數年合約的第2年、月薪42萬，他從2月1日向球隊報到以來，就讓吳俊良有「準備好才來」的感覺，表示：「他在傳接球時就可以『催』了，感覺就是準備好才來。」桃猿接下來3場熱身賽則由克恩三世、尼克斯和王溢正依序登板。

儘管開幕戰先發尚未拍板，但肯定的是，桃猿將穿上全新第五代假日球衣「Golden Spirit」亮相，希望延續去年金冠軍的王者精神。