水手一朗2.0 掃出平飛球接殺

鈴木一朗（取自大聯盟推特）

〔記者林宥辰／綜合報導〕昨天對水手球迷和一朗迷而言，即使是熱身賽，仍是感人時刻！44歲的鈴木一朗暌違5年半，再次穿上水手球衣征戰，雖未敲出安打，仍備受教練團和球迷期待。

熱身賽亮相 現場8千人沸騰

「我感到很開心、也很感動！」一朗賽後透過翻譯，表達重返老東家的首戰心情。他上場打擊時，全場8499位球迷高喊其名，帳面上雖吞兩次三振，但也擊出平飛球遭接殺，顯見狀況並不差，而這僅是他簽約3天後的第一次出賽。

一朗說，球季外有不少方法能保持打擊手感，他認為自己狀況調整得不錯，「更重要的是，我重新穿上水手隊球衣，對我來說是特別的一天。」

水手終場5：6不敵紅人，但賽後焦點顯然還是一朗。紅人總教練普萊斯擔任水手投手教練時期，曾和一朗共事，他開玩笑地說，一朗看起來似乎能打到75歲。水手隊總教練瑟維斯表示，一朗狀況絕佳、有備而來，熱身賽會嘗試讓他連兩天出賽，「我已和一朗談過，我們不需要他打出4成打擊率，但需要他在休息室領導、場上防守、安打串聯，他能用許多方式幫助球隊。」

天使隊大谷翔平昨則被教練團安排在第8棒，相隔12打席終於又敲安，苦主是遊騎兵隊44歲老投手柯隆。有趣的是，大谷上場打擊時，場邊放起卡莉怪妞的歌曲《Fashion Monster》，大谷哭笑不得地說：「這不是我的出場曲，不知為何他們會放這首音樂。」