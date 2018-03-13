「雙士」同日落難 「矮湯」得意復仇

勇士杜蘭特（中）飆39分，仍不敵狼群反攻。（美聯社）

騎士排名落至東部第4

詹姆斯雖拚出24分、10籃板、7助攻，球隊仍輸球。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕聯盟人氣極旺的「東西雙士」先後落難，同日苦吞2連敗！騎士遠征洛杉磯，慘遭復仇心切的I.湯瑪斯等湖人鋒衛圍剿，113：127踢館不成，排名還滑落至東部第4；至於傷兵累累的勇士衛冕軍也被灰狼襲擊，103：109客場失利，屋漏偏逢連夜雨的是，先發射手K.湯普森還扭傷右手拇指，害得教練團往後調度更加吃緊。

意外被騎士交易至湖人的I.湯瑪斯，對老東家頗有微詞，此役把握機會雪恥，替補上陣貢獻20分、9助攻、5籃板，湖人團隊命中率高達5成，包括「矮湯」在內全隊5人得分上雙，一路壓制騎士客軍。反觀「大帝」詹姆斯雖拚出24分、10籃板、7助攻，仍難抵擋紫金地主火力；更糟的是，騎士輸球後戰績38勝28敗，已被2連勝的溜馬擠出東部前3強，季後賽行情持續下滑。

勇士再折損K.湯普森

此外，勇士當家球星柯瑞腳踝受傷仍掛免戰牌，加上伊古達拉、J.貝爾、D.魏斯特等好手都掛彩休兵，實力大打折扣，難與陣容完整的狼群抗衡，儘管決勝期追至1分差，最後1分鐘仍被灰狼5：0猛攻擊潰，包辦勇士全隊最高39分、12籃板的杜蘭特嘆說：「少了柯瑞等一票隊友，感覺很不習慣。我們錯失許多機會，最終白忙一場。」