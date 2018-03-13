擺脫伍茲「追兵」 凱西奪冠

英格蘭好手凱西，美巡賽暌違9年再度奪冠。（美聯社）

美巡暌違9年奪冠 「最滿意的冠軍」

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽Valspar錦標賽「老虎」伍茲沒拿到冠軍，菜鳥康諾斯也沒能奪下生涯首勝。將近9年沒在美巡賽捧起冠軍盃的英格蘭好手凱西，昨天異軍突起，最後1回合打出65桿，以總計274桿逆轉奪冠。

凱西這回合打下7個博蒂，只有1個柏忌，他從第11洞起連抓3鳥，讓他早早站上領先位置。他多等了80分鐘，看著最後8組幾名可能的競爭者陸續打完，直到最後1組最後1洞確定追不上他，凱西才確定以274桿，1桿之差，贏得他在美巡賽的第2勝。

追得最接近的是美國選手瑞德和「老虎」伍茲，瑞德在第18洞果嶺45呎的博蒂機會，推進就贏，保Par的話還能打延長賽，但他博蒂推桿沒上到坡頂，回滾下來，最後吞了柏忌。

伍茲在第17洞推進44呎的博蒂，追到只差1桿，第18洞他2桿攻上果嶺，剩下39呎的博蒂機會，可惜這次推桿短了3呎沒能推進洞，讓凱西抱走冠軍盃。

40歲的凱西，上次在美巡賽奪冠已是2009年4月初的事，相隔幾乎9年，3262天之後再次封王，他說：「這也許不是我生涯裡最出色的1勝，但它絕對是最滿意的冠軍。」

伍茲最後以275桿和瑞德並列第2，雖然沒拿到冠軍，但已經開始有爭冠的機會，證明這次復出已經往好的方向前進。

至於前3回合一路領先的加拿大新手康諾斯，最後1回合沒頂住壓力，開賽前3洞吞了2個柏忌，完全沒賺到小鳥，77桿完賽，總計281桿退至並列16名。