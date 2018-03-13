找不到節奏 喬帥「一輪遊」

喬科維奇傷癒復出，卻在印地安泉網賽遭受重挫，次輪就出局。（法新社）

「就像第1次參加職業巡迴賽，感覺非常怪，我完全找不到節奏。」喬科維奇傷癒復出，卻在男網名人大賽等級的印地安泉遭受重挫！這位賽會5冠王次輪初登場失誤連連，6：7（3：7）、6：4、1：6爆冷不敵會外賽殺入、世界男單109名的日本黑馬丹尼爾太郎，這是塞爾維亞前世界球王近10年來第5次輸給百大外無名小卒，64強止步也是10年來最差戰績。30歲的喬帥坦承，手肘動刀後雖然復元，心理層面卻仍有問題，「過去9個月我只打幾場比賽，內心深處仍會掙扎。即使不會疼痛了，臨場仍然擔心舊傷，這讓我很困擾。」（記者梁偉銘）