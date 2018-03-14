史上最強第2棒 神全熱身中

悍將「薪」一哥林益全可能化身「史上最強第2棒」，也是「史上最貴」第2棒。 （記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕富邦悍將昨在首場公辦熱身賽就有兩大亮點，瘦身有成的先發投手陳鴻文投4局奪勝獲總教練葉君璋好評，陣中薪一哥林益全更化身「史上最強第2棒」，更可望在開季後就以全新棒次出擊。

悍將先發投手陳鴻文昨投4局失3分，獲得葉總讚賞。（記者黃志源攝）

陳鴻文先發4局奪勝

富邦昨以11：8擊敗統一獅，用14支安打讓獅隊在公辦熱身賽吞下2連敗。投、打表現都讓葉總滿意，他連用2個「很好」稱讚陳鴻文，也認為林益全在第2棒的位置適應很好。

小飛刀1局連挨獅2轟

陳鴻文則認為此役狀況不錯，「第1局沒有控制得很好，1顆直球、1顆滑球（被轟），但其他方面都還不錯。」陳鴻文1局下遭3棒蘇智傑、4棒鄧志偉接連開轟，但他4局被敲4安飆5K失3分的狀況不錯。對於葉總點名他進入開季先發輪值，陳鴻文則說：「就努力啊！」

除了陳鴻文，遭到中信釋出的林克謙和林煜清也在8局接力登板。葉總則認為林克謙雖0.1局被敲5支安打失4分，但只有兩顆球被擊得較紮實。

花花、蔣砲加盟 牽動打線

打線方面，遭中信釋出的張正偉、蔣智賢各排1、4棒，也牽動林益全的打序，讓他首次在公辦熱身賽扛2棒。林益全笑說，之前在自辦熱身賽打過1次2棒，當時教練是說電腦選的，昨則是再度當2棒。

本季月薪80萬的林益全，除了可能是史上最強，也是「史上最貴」的第2棒，他表示就照教練團安排，若開季真的要打第2棒，就努力做好。

林益全3局從瑞安手中開轟，排在6棒的陳品捷也有全壘打表現，至於高國輝則排在7棒。葉總表示高國輝狀況不錯，將他排在後面，也是希望讓他壓力不要那麼大。

獅隊其實也有不俗火力，全場繳出12支安打，包括3轟，只是瑞安遭「超悍打線」轟炸，4局就被敲9支安打失6分吞敗。