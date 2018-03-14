獅簽新日投 悍將暫沒「4」

獅隊昨已確定簽下日籍投手知念廣彌。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕富邦悍將已排定前4號先發，除確定25日開季首戰由羅力擔綱，27日主場開幕戰則交給另一名洋投伍鐸；只是不像其他3隊都已啟動「第4名洋投計畫」，悍將目前按兵不動。

對於悍將先發輪值，總教練葉君璋表示將由3名洋投羅力、伍鐸、布魯斯，加上陳鴻文擔綱，第5號先發則尚未決定，目前是20歲投手陳仕朋有機會。

至於本季首戰先發，葉總二話不說，表示就是去年「三冠王」羅力，只是富邦今年首戰是作客台南迎戰統一獅，27日在新莊主場的開幕戰，除了意義別具，也可望由前兄弟洋投伍鐸扛下。

伍鐸和前統一獅洋投布魯斯今年都改當「悍將」，葉總表示伍鐸調整的進度較快，在公辦熱身賽就會先發亮相，也可能在斥資逾億元改造的新莊主場打頭陣。至於布魯斯則較慢，昨天才投實戰打擊練習，預計最快也要在 17日至19日到天母打熱身賽後，才有機會登板。

外界都很期待「全富武莊」登場，目前27日預售票已達4千張，只是在高度注目之下，葉總則說每一隊都很強，他的壓力不會特別大，「因為每年壓力都很大。」

獅簽下日投知念廣彌

只是其他3隊都可望有第4名洋投，像獅隊昨已確定簽下日籍投手知念廣彌，桃猿也讓高塩將樹隨隊測試，兄弟則快要敲定人選，但葉總表示，目前悍將還沒有啟動第4名洋投的計畫。