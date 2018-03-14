郭泓志術後露臉 拚球員最後一季

「不死鳥」郭泓志投完今年將引退。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕「今年是最後一年，今年打完就退休了。」

36歲的「不死鳥」郭泓志在切除睪丸腫瘤後，昨天首次公開亮相，也做出將在季後引退的重大宣布。

儘管已動了9次手術，就連恩師陳献榮都認為他實在坎坷，但郭泓志仍樂觀以對，希望最後一個球季有完美句點。

在過年期間發現睪丸有腫塊後，郭泓志心情十分煎熬，因為得知有95%的機率會是惡性，因此已做好最壞的心理準備。「就連醫生也說應該不可能是良性，所以診斷結果出來後，大家都鬆了一口氣。」

儘管已是「人生第9刀」，郭泓志仍不改樂觀地說：「不會啦，還滿幸運的，還有機會回到球場上，尤其這次又是最大的關卡。」

郭泓志更展現積極重返球場的拚勁，昨也到球場進行簡單傳接球，「醫生是說不要跑、不要激烈運動，但如果上半身休太久，我怕時間拉太長。」

總教練葉君璋也說，其實郭泓志出院後每天都會到球場，之後如果富邦在北部比賽，他就會待在二軍復健，但若球隊到南部，他就會隨隊。因此，儘管保守估計郭泓志下半季歸隊，但葉總認為他有機會在上半季歸隊，也已感受到他渴望重返球場的企圖心。

郭泓志當然是希望越快越好，「因為今年是最後一年打球，希望好好把這邊結束，把今年的工作做好、角色扮演好。」