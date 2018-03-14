馬刺季後賽告急 摔出前8

火箭與馬刺上演德州內戰，哈登（右）前3節就斬獲28分，賞馬刺3連敗。（法新社）

哈登回歸 前3節就砍28分

〔記者卓佳萍／綜合報導〕火箭昨天在主場與馬刺展開「德州內戰」，「大鬍子」哈登前3節就斬獲28分，率隊輕鬆以109：93獲勝，賞給對方3連敗，馬刺排名滑落至西部第10，可能面臨近20年來首度無緣季後賽。

馬刺主力雷納德、艾德瑞吉與吉諾比利都在傷兵名單，後衛「法國跑車」帕克昨替補上陣16分鐘，貢獻12分、3助攻。效力馬刺16季的帕克表示，「大家一起度過許多贏球的時光，我曾參與8次西部冠軍戰、5次總冠軍賽，但是今年傷兵太多了，必須想辦法去克服，力拚季後賽資格。」

馬刺傷兵潮 掉至西部第10

雷納德因右腿股四頭肌受傷，本季僅出賽9場，美國媒體報導，雷納德可望週五對陣鵜鶘時歸隊救火，馬刺教練帕波維奇表示，他們近日會碰面討論，看雷納德狀況如何再決定。

馬刺上次缺席季後賽是1996-97球季，接著在1997年選秀會，獲得狀元籤的黑衫軍選中「石佛」鄧肯，開啟鄧肯時代，20年來5度摘冠。

火箭愜意贏得德州內戰，與第2的勇士拉開2場勝差，本季剩15場戰役，哈登依舊戰戰兢兢，「我們沒有鬆懈的本錢，球隊現在還不是最好的狀態，接下來每一場都要像季後賽一樣認真看待。」

因馬刺輸球，相較戰績後，昨沒出賽的勇士隊，成為西部第2、聯盟第4支確定獲得季後賽門票的隊伍，勇士連6季擠進西部前8。