「浪漫夢魘」台灣隊沒佔到便宜

以色列隊艾德溫（前）勇奪第三站冠軍。（自由車協會提供）

馮俊凱「家鄉站」失利

〔記者廖聿偉／台中報導〕環台賽今年加入全新路段—浪漫台三線，卻成為各隊的「浪漫夢魘」。出身苗栗泰安鄉的地主馮俊凱近鄉情怯，過早發動攻擊導致後面體力不繼，最終僅拿下單站第90，台灣隊首位抵達終點的是「小黑」陳建良，也只排名第51，團隊總成績則維持在第16，效力於RTS洲際車隊的20歲小將陳建州，逆勢拿下第45名，為我國最佳。

第三站浪漫台三線站總長156.3公里，沿途行經南庄遊客中心、鯉魚潭水庫等景點，並設有2個登山點，其中仙山風景區路段，高度超過海拔600公尺，並沿途升降，讓選手吃足苦頭，本站過後，四色領騎衫也全部易主。

美國聯合赫斯隊強納森摘下單站第三、總成績躍居第一，成為新科黃衫得主，他表示，「比賽強度比預期高出許多，他隊車手不斷發動攻擊，路段又很艱困，完全沒有喘息空間。」

衝刺綠衫落入單站冠軍以色列艾德溫之手，藍衫則是日本一哥新城幸也，紅點衫由南韓崔亨敏囊括。

馮俊凱的家人到場為他加油，但他表現失常，阿凱表示，「這條路線國中就開始騎，生涯累計已騎超過百次；賽前擬定戰術要嘗試搶登山點，並盡力留在領先集團中，可惜身體狀態很糟，心有餘而力不足，很快就被拉開。」

本站失利後，台灣隊爭取團隊和個人獎項機會渺茫，但教練黃晉隆仍未放棄，鼓勵車手全力以赴，就算拿不到領騎衫，至少未來兩站也要全力搶下單站前三名，回饋地主粉絲的支持。