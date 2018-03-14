亞運在即…國訓選手吃這麼差！

林敬能多次反映國訓中心供餐問題，卻始終未獲回應及改善，忍不住在臉書發文表達不滿。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕國家運動訓練中心是負責培育優秀運動選手、提升國家競技運動實力、成績的地方，但舉重名帥林敬能昨指出，已多次向上反映國訓中心供餐問題，卻始終未獲回應及改善，讓他忍無可忍，昨天更在臉書發文表達不滿。

林敬能指導世大運舉重金牌郭婞淳、洪萬庭等好手，也率兩位愛徒多次在國際舞台摘下優異成績，屬於敢勇於直言的教練。林昨在臉書開砲，指國訓中心飲食、環境都有待加強，期盼有關單位能給國手更多實質關愛。

舉重金牌教練林敬能：選手寧可外食

在林敬能眼中給予教練、選手的伙食，是國訓中心最基本的課題，想不到現階段伙食，跟以前相比天差地遠，像是早餐蛋料理，僅提供水煮蛋跟荷包蛋，卻無法多做變化，而晚餐更差，讓選手、教練寧願吃碗麵或外食，也不願在中心吃。林敬能表示，中心對選手照顧越來越不好，像是提供保久乳，即使提供鮮奶卻只有全脂的，看不到低脂的，飲料也都是含糖，沒有無糖選擇，完全不能在選手飲食上給予最好的照料。

多次反映 未獲改善

林敬能每個月會在檢討會議上提出飲食問題，卻始終未獲改善，大部分選手教練都不敢說。他表示，這次會出來談中心的飲食，實在是他們無作為太久了，且距離8月印尼亞運已不遠，中心若不能給教練、選手一個安心備戰環境，屆時若成績受影響，教練、選手還得背黑鍋，成為遭外界質疑的眾矢之的。

國訓中心：素有「冠軍餐」名號

國訓中心昨表示，中心內的餐廳是全年提供國家隊餐點及飲品，並素有「冠軍餐」名號，且每餐都有3主食、3副食，及飲品、水果等多樣化餐點，每週三還提供現煎牛排，增加選手所需營養。今年增設「膳食組」，進行餐廳精進改善計畫，期望在膳食熱量及調膳做到個人化，讓選手能獲得該有的營養。