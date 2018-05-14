打擊被需要 高國麟遊走內外野

球隊想借重高國麟的打擊，他近日也加練外野。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕富邦悍將高國麟進職棒後，因隊上外野太競爭，他便從外野轉內野，以游擊為主，也守一、三壘，但球隊為了借重他的打擊，他今年球季也加練外野，教頭葉君璋說：「我們需要國麟的打擊，依目前狀況，哪裡可以把他排上去，都希望盡量排上場，給他一個位置。」

悍將近年補進蔣智賢、陳品捷等人後，內野手打擊火力提升，雖仍看重高國麟的棒子，但擺在內野的需求降低，反而外野也許有機會，因此葉總說，春訓時就考慮讓他兼修外野，直到開季後才確定，「國麟在內野其實進步滿多，不過，現在除了中外野、二壘和捕手，其他位置希望他有機會都能守。」

由於高國麟高中、大學時期以外野為主，葉總認為他適應不成問題，但不會太快讓他在比賽中移防外野，「也許會在下半季，但以球隊規劃而言，明年比較有機會。」

當初高國麟為了改練游擊，費了好一番功夫，還承受外界質疑眼光，他才苦熬到逐漸站穩游擊防區，結果今年球季中又有兼練外野的任務，一步步朝超級工具人邁進，他說：「可以幫到球隊的話，當然義不容辭。」

高國麟現在內、外野都要練習守備，只是久未回外野，他認為還需要時間適應，經過完整春訓或秋訓會更好，「畢竟滿久沒守了，感覺不太一樣，像是球的判斷還要再摸熟。」