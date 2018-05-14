獅橫掃兄弟假先發 陳傑憲當4割男

獅隊新人投手施子謙投5局失2分，拿下本季第4勝。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕「假性先發」戰術奪4勝的中信兄弟，系列戰完全遭統一獅隊破解，獅隊陳傑憲手感火燙，單場4支安打、2打點，不僅自己的打擊率躍升至4成04，也幫助球隊7：3獲勝，獅隊橫掃中信兄弟，近期豪奪5連勝，週三要和榜首Lamigo桃猿隊二連戰，雙方目前勝差僅1場。

獅隊陳傑憲昨打擊率躍升至4成04。（記者黃志源攝）

兄弟陳子豪昨擊出台南球場第1300轟。 （記者黃志源攝）

陳傑憲近況火燙至極，單週4戰合計12支安打、2度單場4安，打擊率僅落後桃猿隊新人廖健富0.005，目前暫居榜上第2。不過，陳傑憲坦言，今年球季完全不知道自己的打擊數據，「去年我每天都會看自己的數據，今年就不會去看，每天來到球場，心態就是開心、正面，以這樣的心態去準備比賽。」

今年球季陳傑憲因春訓請假，歸隊一軍時間較晚，不過上壘率也保持在4成61高檔，他說，球隊近期連勝，自己也能稱職扮演開路先鋒工作，感到特別開心，「只要我能正常發揮，球隊會更順，後面的隊友會把我送回來。」週三起要和猿隊交手，陳傑憲也充滿信心：「今年球隊更團結，連勝以前遇到猿隊，會覺得他們很能打，但現在球隊狀況好，不會畏懼他們，希望下週能延續好的感覺。」

施子謙第4勝 本土勝投王

獅隊新人投手施子謙投5局失2分，且僅用86球，拿下本季第4勝，是本土投手最多勝。不過，3局上他被陳子豪擊出陽春砲，是台南球場第1300轟，施子謙成為紀錄苦主。施子謙坦言此役身體狀況不佳，「其實投到2局時腳就不太舒服，經過防護員簡單治療，也想多吃局數、不要給後援投手負擔。挨轟當下沒有想那麼多，最後球隊贏球比較重要。」

獅隊總教練黃甘霖說，施子謙、陳傑憲因輕微抽筋，因此都提前退場，「後面的比賽還很多，沒有必要冒險，也正好我們再來週三才有比賽，可以趁這兩天緩衝，準備之後比賽。」

中信兄弟本週4戰都安排「假先發」，但面對獅隊都踢鐵板，3戰首任「先發」投手都失分，兄弟總教練史耐德說：「每場比賽都會和投手教練、選手溝通，投手都喜歡這樣的方式。」