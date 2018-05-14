復仇戰有主場優勢 火箭不怕唱衰

火箭例行賽拿下聯盟最多的65勝，「雙巨頭」哈登（左）、保羅（右）攻守戰力出色，球隊三分球攻勢，將是火箭擊垮衛冕軍最大的利器。（資料照）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕火箭本季氣勢銳不可擋，例行賽拿下聯盟最多的65勝，包括一波17連勝，本季與勇士交鋒也取得2勝1敗的領先，但外界卻一致看衰，對此，保羅不以為意，他強調，「我們以不變應萬變，不管對手是誰，皆用一致的態度，全力求勝。」

兩軍曾於2014-15球季同樣在西部決賽對壘，當時火箭1：4遭勇士淘汰，但相隔三年，火箭已非吳下阿蒙，哈登不再孤掌難鳴，保羅、卡培拉和亞里札等一票好手助拳，競爭力大增，加上擁有主場優勢，主帥丹東尼認為，「我們已有足夠的本錢對付衛冕軍。」

火箭大賽經驗不足，陣中只有亞里札曾拿過冠軍，主控保羅生涯更是首度打進西部決賽，但亞里札期勉隊友，「我們攻守都很出色，能走到這一步就代表球隊具備堅強的實力。」

「雙核心」哈登和保羅切入破壞力強大，也製造給隊友大量的外線空檔，本季火箭例行賽場均可轟進15.3、季後賽14.1個三分球，皆高居聯盟第一，反觀勇士例行賽12.7、季後賽9.8個三分彈皆遠不及火箭，美媒分析，源源不絕的三分攻勢，將是火箭擊垮衛冕軍最大的利器。

「板凳暴徒」戈登在西部決賽將扮演更關鍵殺手的角色，例行賽三戰對決勇士，戈登場均能轟下20分，其中有一戰更飆破30大關，丹東尼認為，若戈登替補上陣能延續先發球員的進攻火力，對球隊將是莫大的幫助。