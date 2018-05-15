綠衫軍主場強攻 25分大勝騎士

2018/05/15 06:00

（法新社）

季後賽主場8連勝

〔記者林岳甫／綜合報導〕塞爾提克在季後賽開打前，普遍不被看好能再闖東部冠軍戰，但靠強悍防守及主場威能，連克公鹿、七六人後，昨東部決賽首場又以108：83大勝「大帝」詹姆斯領軍的騎士，拉出季後賽主場8連勝。

塞爾提克上季東部決賽不敵騎士，便重新整建球隊，先向騎士交易得到厄文，再從爵士補進海沃德，被看好能挑戰詹姆斯把持的東部霸業。不過，海沃德開幕戰先掛點，厄文季賽尾聲又報銷，在季後賽開打前，賭盤已不看好他們能重返分部決賽。

莫里斯（右）昨與詹姆斯（左）對位24次，僅讓詹皇6投2中，拿到5分。（美聯社）

騎士三分球26投僅4中

塞爾提克靠著主帥史帝文斯的運籌帷幄，不斷灌輸強悍防守態度給全隊，此次展現絕佳效果，把騎士投籃命中率壓低至36％，且三分球前14次出手皆墨，全場26投僅4中。

除了防守，塞軍季後賽於主場變身成進攻強權，包括昨日在內，至今8戰場均轟進110.5分，比客場94.6分出色許多。史帝文斯不因此自滿，對系列戰仍戰戰兢兢，堅信明早8點30分登場的第2戰騎士會有所反撲。

塞軍季後賽於主場變身成進攻強權，昨役包括布朗（左）在內，有3人得分破20分。（法新社）

塞爾提克3人得分破20

塞爾提克二年級生布朗貢獻全隊最高23分，中鋒哈佛德20分、小莫里斯21分，隊史近6年，首次3人在分部決賽同場攻下20分以上。上一次在2012年，綠衫軍對手是詹姆斯領軍的熱火，靠著賈奈特24分、皮爾斯23分及朗度21分贏球，不過塞軍卻在系列戰3：2領先，最終遭熱火逆轉，無緣總冠軍戰。

（整理：記者林岳甫）

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