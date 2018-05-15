世足賽》不怕情蒐 冰島秀23人名單

冰島搶先各隊公布世足賽代表隊的23人名單。（資料照，法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2018年世界盃足球賽將於6月14日點燃戰火，昨邁入倒數30天，根據FIFA規定，各隊須於昨遞交35人大名單，最終23人名單則於開賽前10日繳交。32強僅有「奇蹟小國」冰島率先公布23人名單，英格蘭主帥索斯蓋特則宣布，近期就會公布23人名單，以免球員過度焦慮。

全國人口僅33萬的冰島為世界盃史上最小國，不怕各國情蒐，首先曝光名單，球員大多效力於歐洲各甲級聯賽，包括英超的主力狙擊手西古德斯，在德甲奮戰的前鋒芬伯蓋森和門神赫德森，盼再創奇蹟。

日本、南韓則分別提交35人和28人名單，日本近期經歷換帥風波，新任主帥西野朗仍在進行球隊整合，預計5月底公布最終名單；南韓則由效力於英超熱刺隊的頭牌球星孫興慜領軍，搭配2名中超名將金英權和權敬源，盼在小組賽突圍。

E組巴西賽事 我球迷最期待

台灣男足世界排名雖創歷史新高121名，但離會內賽仍差一大截，但國人對於世足賽的關注度仍相當高，國內知名足球社群媒體「挺足球」昨就針對「最想看的分組賽」進行調查，最終由E組（巴西、瑞士、哥斯大黎加、塞爾維亞）獲得超過60％的得票率，位居第一，最不被關注的則是H組（波蘭，塞內加爾、哥倫比亞和日本），得票率僅5.3％，敬陪末座。