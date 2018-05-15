駁世大運中國「放水」 賴揆：每面獎牌都貨真價實

賴清德（中）昨參訪左營國家運動訓練中心，關心在國訓中心集訓的教練及選手。（記者方志賢攝）

〔記者方志賢／高雄報導〕前副總統呂秀蓮日前在政論節目提及「世大運表現好是因為中國放水」，引發爭議，繼總統蔡英文PO文力挺台灣選手後，行政院長賴清德昨到國家運動訓練中心時強調，世大運每面獎牌都「貨真價實」，選手的背後不僅有政府、總統，國人也都做後盾，為他們加油喝彩，也期盼選手繼續為國家爭光。

賴清德昨南下高雄左營國家運動訓練中心，瞭解國訓中心備戰亞運會的狀況，也關心在國訓中心集訓的教練及選手們，並發加菜金，由羽球世界球后戴資穎代表接受。

賴清德表示，選手們要在亞洲盃或奧運比賽奪牌非常困難，國訓中心的每位選手都身經百戰，也為國家立下汗馬功勞，而最為國人津津樂道，是去年世界大學運動會，選手們傑出表現，讓每面獎牌都「貨真價實」。

賴清德說，選手的傑出表現，不僅提供國人非常精彩賽事，也因選手精彩、傑出的表現，把國人的精神緊緊綁在一起，每位選手的背後不僅是政府、總統，或行政院長，國人也都做選手的後盾，國人都為選手加油喝彩。

賴清德當場也感謝戴資穎，為參加世界大學運動會，放棄積分較高的比賽，這種精神，令人感佩。他最後強調，要得到每面獎牌都非常不容易，能進國訓中心的選手都不簡單，不是任何人都可以進來的，每位選手有長才，並獲得肯定，才能進國訓中心，他也希望選手們再接再厲、持之以恆，為個人也為國家爭光。