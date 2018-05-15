猿獅明拚龍頭 4割男對尬

廖健富（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕戰績前兩名的Lamigo桃猿和統一獅，明天起在桃園球場進行首位攻防二連戰，目前雙方只有1場勝差，排名隨時可能發生變化。

陳傑憲（資料照）

猿獅戰除了攸關戰績排名，兩位「4割男」也將同場較勁，猿隊廖健富從開幕戰起已連續34場打擊率保持在4成以上，目前以4成09領先群雄；獅隊陳傑憲最近4戰18打數12安打，打擊率突破4成大關，4成04僅次於廖健富，有機會在這次二連戰篡位。獅隊郭阜林目前9轟領先聯盟，猿隊王柏融週日雙響砲後，以7轟緊追在後，郭王全壘打王相爭也是觀戰焦點。

猿隊開季戰績一路領先，4月29日在本季第26場比賽拿下20勝，創下中職史上最快20勝紀錄，當時領先獅隊5場勝差，但是之後受到傷兵問題影響，一度6戰5敗，被獅隊逼近到只剩1場勝差。

所幸在和獅隊正面對決之前，猿隊表現回溫，上週末拿下二連勝，週日更以5支全壘打轟垮富邦悍將，重現暴力猿打線的火力。

獅隊5月份表現火熱，9場比賽拿下7勝，更克服恐猿症。獅隊開季曾經對猿8連敗，但是最近取得對戰3連勝，上週也4戰全勝，本週試圖一舉扳倒猿隊，奪取排名首位。

兄弟今仍推「假性先發」

悍將和中信兄弟今天起在新莊球場進行最新一波的金控大戰，兄弟的「假性先發」雖然在上週遭到獅隊橫掃，今天仍將沿用此一調度模式，推出楊志龍先發，可能由萊福力後援，悍將則由聯盟最多勝的伍鐸應戰。

兄弟從5月2日起使用「假性先發」，這個模式一度取得4連勝，但上週五起和統一獅3連戰，都在第一局就失分，並一路落後到比賽結束。

楊志龍已「假性先發」2場，各投2局共失3分，承擔1場敗投，萊福力則是「假性先發」貢獻最多、也受益最多的投手，本季5場先發一勝難求，吞下3敗，在「假性先發」後援2場都拿下勝投，共投13局只失2分。

郭泓志預定今升一軍

悍將郭泓志預定今天升上一軍，兄弟王勝偉上週跑出生涯199盜，將挑戰成為中職史上達成200盜里程碑的第4人。