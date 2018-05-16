聲寶冠名TLPGA 88女將競桿

聲寶集團總裁陳盛沺（中）希望拋磚引玉，帶動更多大企業共襄盛舉，讓台灣高球成長發展。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金400萬元的聲寶女子公開賽，今起至18日在桃園台北高爾夫俱樂部進行3回合、54洞對抗，這也是台灣家電品牌聲寶公司首度冠名贊助台灣女子巡迴賽。

聲寶集團總裁陳盛沺透露，得知TLPGA理事長鄭美琦「慈善列車」推動今年賽季理念，決定出錢出力、以實際行動支持，「希望拋磚引玉，帶動更多大企業共襄盛舉，讓台灣高球進一步發展。」

台將期許留下金盃

聲寶女子公開賽是今年台巡賽第4站，吸引印尼、南韓、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、美國及我國共88位好手報名，競逐72萬元冠軍獎金。

從小在這球場打球的張瑄屏表示，會盡全力拚出佳績，「感謝聲寶去年開始贊助，讓我無後顧之憂奮戰。」此次外籍軍團來勢洶洶，其中薩萊朋、喬雷達、汪查娜等泰國悍將近況甚佳，都具奪冠實力。

台灣好手也積極備戰，包括3月底在廣州中信精英賽勇奪台巡賽首冠的陳宇茹，以及劉依貞、陳思涵、陳依妏、謝瑀玲，都期許能把金盃留下。

昨職業業餘配對賽，也配合慈善捐款做公益，凡打出平標準桿、小鳥、老鷹或一桿進洞者，聲寶集團代表捐出2000至10萬元不等金額，累積善款150萬元分送給八里愛心教養院、花蓮黎明教養院及桃園國際兒童村等。