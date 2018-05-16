亞運》「世界才是我舞台」 鄭兆村目標金牌

標槍亞洲紀錄保持人鄭兆村的亞運目標就是金牌。（記者黃志源攝）

標槍好手黃士峰也有奪牌希望。（記者黃志源攝）

田徑拚1金1銀2銅

〔記者林岳甫／高雄報導〕台灣田徑隊去年在國際賽成績斐然，今年雅加達亞運，田協訂下1金、1銀、2銅目標，希望終結長達5屆的金牌荒。男子標槍亞洲紀錄保持人鄭兆村被寄予奪金厚望，他豪氣表示，「我看到的是國際，世界才是我的舞台。」

台灣上回在亞運田徑奪金要追溯到1994年廣島亞運，當時「風速女王」王惠珍在女子200公尺技壓群雌，之後台灣田徑陷入低潮，上屆也只靠張銘煌在男子鉛球奪銀。

去年亞錦賽，台灣奪下1金、1銀、1銅，台北世大運再奪史上最佳的2金、2銀、4銅。其中鄭兆村在世大運以91公尺36射破亞洲紀錄，也是亞運金牌大熱門。

鄭兆村今年冬訓狀況不差，卻因操之過急在3月傷到右手，雖然至今尚未在正式比賽丟擲，仍對生涯第二次亞運充滿信心，他認為只要維持在85公尺以上的實力，金牌應該有機會。

台北世大運百米摘金的「台灣最速男」楊俊瀚，日前在全大運以20秒33締造200公尺全國新猷，至今仍是今年亞洲最快，也有衝擊金牌的實力，他不怕外界給予壓力，只求做好自己，並盡力表現。

楊俊瀚仍是200公尺今年亞洲最快

此外，「台灣欄神」陳奎儒在全大運110公尺跨欄決賽飆出13秒50，及準決賽13秒66，高居今年亞洲前二佳。「跨欄王子」陳傑400公尺跨欄、張銘煌的男子鉛球與男子跳高、跳遠、400公尺接力，都有機會在亞運奪牌。

「台灣最速男」楊俊瀚在200公尺仍是今年亞洲最快。（記者黃志源攝）

亞運男子110公尺跨欄選手楊尉廷。（記者黃志源攝）