「死亡五小」出鞘 火箭「16失誤」墜落

杜蘭特（上）昨出賽40分鐘砍下全隊最高37分，率勇士「死亡五小」陣容，在西部冠軍賽首戰奪勝。（法新社）

KD進帳37分 勝利功臣

〔記者卓佳萍／綜合報導〕全聯盟戰績第1的火箭，花了82場比賽才辛苦取得的主場優勢，只用了48分鐘就化為烏有。

作客休士頓的勇士，昨在西部冠軍賽首戰擺出「死亡五小」先發陣容，下半場有效壓制火箭三分線砲火，加上杜蘭特全場37分進帳，終場以119：106炸毀火箭，系列賽取得1：0領先。

勇士例行賽三度與火箭交手，不曾以「死亡五小（the Hamptons 5）」杜蘭特、D.格林、伊古達拉、柯瑞與K.湯普森先發應戰。五小陣容節奏快，讓前2輪系列賽平均僅9.7次失誤的火箭，全場發生16次失誤，而勇士僅9次失誤。

「死亡五小」之首的杜蘭特出賽40分鐘，全場27投14中，扮演頭號功臣。2016年夏天，勇士主力飛到紐約漢普頓（Hamptons）與杜蘭特會面，成功延攬他加盟勇士，也是死亡五小的名稱由來。

勇士總教練柯爾表示，這就是為何大家都想要找杜蘭特當隊友，「誰能守住他？他可以隨心所欲投籃。」

柯瑞手感低迷 教頭不擔心

火箭總教練丹東尼也稱讚，杜蘭特是史上最佳的得分好手之一，實力沒話說，球隊輸在自己，太多失誤，三分線出現太多防守漏洞。

連續參與4季西部冠軍賽的柯瑞18分進帳，三分球5投1中，表現相對低迷，但柯爾並不擔心，相信他會漸入佳境。湯普森飆進6記三分球，貢獻28分。

柯瑞昨對位哈登，讓哈登豪取41分，美國媒體統計，哈登光靠單打就拿下26分。柯瑞表示，如果對手戰術就是如此，他會極盡所能阻擋哈登與保羅。