殷仔做好兩件事 勝投卻被拿走

馬林魚陳偉殷昨投4.1局無失分，因總教練提前換投，無緣本季第2勝。（法新社）

馬林魚總教練馬丁利認為殷仔球數偏多，不滿5局就換投。（資料照，美聯社）

4.1局無失分 教頭突換人

〔記者郭羿婕／綜合報導〕傷後復出的第4場先發，馬林魚左投陳偉殷昨對道奇狀況不錯，完成賽前設定的「兩件事」，卻只投4.1局被迫退場，連3戰吃不滿5局為生涯首見。

陳偉殷前3局除了保送泰勒、普伊格，未讓打者上壘，4局上才被剛復出的透納敲出首安，遭攻佔得點圈仍安全下莊；陳偉殷帶著2分領先進入5局上，在1出局且一、二壘有人時，總教練馬丁利突然上場換投，使殷仔無緣爭取本季第2勝。

此舉就連美媒也不解，馬丁利說：「依過去幾年對陳的觀察，當他碰上撞牆期似乎就會有麻煩，當下球數也偏多。」陳偉殷投4.1局挨3安、0失分，保送和三振各3次，用83球有48顆好球，馬林魚以4：2讓道奇慘吞5連敗，第2任投手威特葛倫以1.2局無失分收下勝投。

談到馬丁利換投，殷仔表示：「一開始是我聽錯，我以為他說要抓雙殺，可是後來請Louis（翻譯）去問其他人，他們說其實總教練上來就直接講要Double Switch（雙換人）。」

美媒很關注陳偉殷當時感受，殷仔說，盡量保持好心情，不去臆測什麼情況會發生什麼事，「做自己該做的，能做到在場上的控制能力，算是最主要的。」

做到壓低球路、保持冷靜

其實陳偉殷賽前就設定想做兩件事，一是盡量把球壓低，二是投球別受任何影響，保持冷靜，他自認都做得很好，很開心未被裁判好球帶影響，可專心投球。

「道奇對內角球的攻擊能力滿好的，所以我以外角為主，內角盡量投近身壞球，不然就是直接丟內高的位置，擾亂他們視線。」前3場挨6轟的問題也未發生，陳偉殷說，能投自己想丟的位置，跑到紅中的球較少，內角球感覺更是復出後最佳，盼能繼續保持這種好感覺。

馬林魚擊敗道奇，外野手夏克（左起）、梅賓、安德森慶祝勝利。（法新社）