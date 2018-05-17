聲寶女子公開賽》週日冠軍擦身過 李欣劈頭抓7鳥

李欣首回合打出7個博蒂、2個柏忌，以67桿暫居領先。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕週日在香港未能如願奪冠的台灣女將李欣，昨天在聲寶女子公開賽第1回合，延續絕佳手感，她打出7個博蒂、2個柏忌的67桿暫居領先。

近況不錯的李欣，上一場在盈豐香港女子公開賽錯失生涯首冠，雖然有點可惜，但她並不氣餒，直說「當作是很好的學習」。昨天聲寶女子公開賽開戰，李欣又有佳作，賺進7隻小鳥，她表示，台北球場的果嶺很像她平常練習的新豐球場，速度不是那麼快，推桿節奏掌握得到，第1回合只花了27次推桿，果嶺周邊的短切球也不錯，才能打下這麼多博蒂。

21歲的李欣指出，從業餘時代開始接受新豐名將黃玉珍指導，5、6年下來最近似乎比較開竅了，她說：「主要是心態改變，以前很容易緊張和膽怯，現在比較大膽，像第6洞那個左狗腿洞，這次就很勇敢地朝著左邊車道旁的樹梢攻過去。以前自己的想法也太複雜，黃老師教我，不管打好打壞都要勇敢打，場上遇到狀況不要想著刻意作球，把問題想單純一點。」

目前李欣以1桿之差領先日本選手脇元華，昨天繳出5鳥、1柏忌的68桿，她在陌生的台北球場出賽，開賽前兩洞連續抓到博蒂，相當開心。台灣業餘好手陳萱這回合則打出70桿暫居第3，陳萱抓到2隻鳥、無柏忌，她表示，台北球場的果嶺不太停球，進攻果嶺會用小一號的鐵桿，控制落點在果嶺前，讓球彈跳上去，這點跟李欣不謀而合。

包括淡水球場培訓隊的業餘選手周翊庭在內的4名女將，同以71桿完賽，暫時並列第4。第1回合只有7名選手繳出紅字桿數，女將們要花點時間適應台北球場的考驗。