受傷詹皇拚「大三元」 連敗好無言

騎士詹姆斯（左）5度在東部冠軍賽拿下「大三元」，是史上第一人，但球隊卻陷入2連敗的危機。（法新社）

首節獨拿21分 飆42分無用

詹姆斯（右）昨雖砍下42分、12助攻、10籃板，但仍不敵綠衫軍多點開花的攻勢，騎士苦吞2連敗。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕前役慘敗給塞爾提克，「詹皇」詹姆斯昨提早練球收到成效，砍下42分、12助攻、10籃板大三元，率隊在上半場一度領先達雙位數，不料易籃後難擋綠衫軍反撲，終場以94：107落敗，詹皇近10年來首度在東部系列賽以0：2落後，面臨危機。

詹姆斯昨首節獨拿21分，火力驚人，不料次節卻和綠衫軍新秀塔圖姆發生碰撞，頭部遭塔圖姆肩膀重擊後退場休息，這一撞也讓戰局風雲變色，騎士主帥泰倫魯說，「我認為詹姆斯回來後，沒有他離開前的破壞力，我們會持續觀察他的狀況。」

東部決賽5度「大三元」 史上第1人

詹姆斯在稍事休息後重返戰場，下半場攻下17分，締造生涯季後賽第22次大三元，5度在東冠拿下大三元，超越大鳥柏德成為史上第一，他認為自己不受這次意外影響，也相信塔圖姆並非故意，回休息室檢查只是想確保一切沒問題。

不過詹皇心情並未受輸球影響，受訪時還開玩笑表示，大家不向洛夫提問，才會讓他睡不著覺，他想先回家看看孩子和媽媽，盡快調整好狀況，再回到主場取勝。

塞爾提克6人得分上雙

有別於騎士的單打獨鬥，塞爾提克得分點平均，昨全隊6人得分上雙，21歲後衛J.布朗攻下全隊最高23分、7籃板，羅齊爾18分次之，他認為接下來想在騎士主場贏球並不容易，大家得繼續保持今天的狀況。

值得一提的是，塞爾提克隊史在7戰4勝的東部系列賽中，共有37次取得2：0領先，從未被翻盤過，這對於2連敗的騎士而言，將是嚴峻的挑戰，比賽在台灣時間20日上午8點30分開打。