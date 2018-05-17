綠衫軍「探花雙星」強壓老前輩

2年級生J.布朗（左）昨攻下全隊最高的23分，助綠衫軍擊退騎士奪二連勝。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕塞爾提克主力球星厄文、海沃德都因傷缺陣，但綠衫軍仍能在季後賽過關斬將打出一片天，陣中年輕球員表現功不可沒，其中「探花組合」塔圖姆、J.布朗為重要功臣，兩人分別以平均18.1分、17.8分包辦隊上季後賽得分榜前兩名。

綠衫軍新秀塔圖姆（中）在季後賽繳出場均18.1分與4.5籃板的成績，未來值得期待。（法新社）

2主將缺陣 綠衫軍照樣猛

21歲的J.布朗為2年級生，昨與騎士第2戰他攻下全隊最高23分，東冠前兩場平均出賽31.6分鐘，拿下23分、7.5籃板，可望打破湖人傳奇球星布萊恩所保持22歲以下球員在分部決賽中的得分紀錄，1999-2000球季時，布萊恩曾以21歲的年紀，在西部決賽7場比賽中，寫下場均20.4分得分紀錄。

20歲的超級新秀塔圖姆，季後賽繳出場均18.1分、4.5籃板，更在前一輪締造菜鳥新猷，連7場季後賽得到至少20分，僅次於傳奇球星賈霸的連續10場，未來值得期待。

此役雖只拿下11分、3籃板，塔圖姆仍對自己保有信心，「每過一天、過一輪系列賽，我都覺得自己變成更好的球員，越來越習慣在季後賽打球。」

接下來將前往騎士主場作戰，兩名年輕小將無所畏懼，塔圖姆表示，不會特別去想正和詹姆斯同場較量，要拋掉一切雜念，「能在新秀球季就和詹姆斯在季後賽對抗，這是很值得回味的事。」J.布朗則說：「我們不會在任何人面前退縮。」