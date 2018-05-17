亞運最前線》舉重拚2金 郭婞淳赴日移訓

台灣舉重女將郭婞淳將赴日移地訓練，進行雅加達亞運奪金計畫。 （中央社）

〔記者林岳甫／高雄報導〕台灣舉重代表隊在上屆仁川亞運靠著女力爆發，打破長達6屆「零金魔咒」，接著2016年里約奧運及去年台北世大運等國際綜合大型運動會，都有金牌進帳，亞運舉重隊總教練蔡溫義喊出8月雅加達亞運要拚2面金牌，絕不辜負國人期待，身為奪金希望的郭婞淳將在下週一飛往日本移訓。

台灣在2014年仁川亞運由許淑淨在女子53公斤級及林子琦女子63公斤級贏得2面金牌，也讓舉重終結自1990年北京亞運的「金牌荒」。如今，許淑淨在奧運殿堂大放異彩，已是兩屆奧運女子53公斤級金牌名將。郭婞淳去年世大運在女子58公斤級，以抓舉107公斤與破世界紀錄的挺舉142公斤，總和249公斤漂亮摘金，兩人皆為此次亞運奪金熱門。

郭婞淳在仁川亞運賽前練習時，因槓片滑落壓在右大腿上，造成右腳股外側肌80%斷裂，生涯陷入大低潮，即便僅復健4個月就復出，卻也無緣添得獎牌。郭婞淳此次矢志搶回金牌，預計21日先飛往日本愛知縣中京大學的豐田校區，展開近1個月移訓，教練林敬能透露，希望透過此行讓郭婞淳維持一定實力，並藉此放鬆心情。

郭婞淳與林敬能都欲奪得亞運金牌，林敬能更提前預告終極目標是2020年東京奧運，期盼愛徒能在奧運殿堂贏回金牌榮耀。