被爆偷腥又毆妻 富邦開除黃勝雄

黃勝雄（資料照）

職棒之路恐到盡頭

黃勝雄（資料照）

〔記者羅志朋／桃園報導〕這一年來中職顯得很不平靜，繼去年統一獅內野手林志祥涉入桃色風波，球季結束自請離隊，昨富邦悍將左投黃勝雄被週刊爆料偷腥又毆妻，球團決定開除，去年經典賽兩大國手，如今職棒之路恐走到盡頭。

27歲的黃勝雄是2013年底中職選秀義大犀牛首輪指名選進，簽約金400萬，新人球季以119K奪三振王，左投的他球速飆到150公里，前景備受看好。去年赴韓征戰經典賽前夕，黃勝雄因母親過世緊急返台奔喪，又趕在大賽開打前打經典賽，奮戰精神令球迷動容。

不過，已婚的黃勝雄去年底就被週刊爆料與其他女性搞曖昧，今年初再被爆與女球迷的親密對話，當時富邦以影響球隊形象為由，依內部規定懲處。沒想到昨天週刊再加碼報導，指出黃勝雄偷腥成慣性，遭妻子抓包後不知悔改，吵架後又無法控制情緒，更多次痛毆妻子，還曾揚言「打到妳肯離婚」。記者試著打電話聯繫黃勝雄，但黃勝雄沒回，無法取得他的回應。

先前處扣薪3成6個月

針對週刊報導，昨天早上富邦球團表示，「會持續了解及調查，調查期間黃勝雄將停止出賽及出席球隊活動，如有屬實，最重開除。」結果當天傍晚富邦發聲明，「黃勝雄已嚴重違反富邦悍將球隊管理規範，情節重大，傷害公司形象及聲譽甚劇，球團決定予以釋出。」

去年黃勝雄月薪20萬，戰績3敗、防禦率8.27，球季結束遭砍薪5萬。本季他只出賽1場，1個人次都沒解決、失4分，4月初在宿舍家暴事件後，球團先給予扣薪3成、連扣6個月處分，並要求夫妻暫時搬離宿舍，避免對其他球員造成影響，黃勝雄之後歸隊並隨二軍訓練。

黃勝雄中職生涯累積出賽137場，其中32場先發，戰績13勝21敗16中繼13救援、防禦率4.94，由於形象重創，想要重返職棒機會不大。

林志祥爆緋聞到業餘

事實上，去年8月林志祥也被週刊爆料涉入桃色風波，當時獅隊先處以無限期停賽停薪並接受調查，兩個月後林志祥自請離隊，不久後他加盟業餘球隊崇越隼鷹，月薪從職棒的35萬，降到業餘的5.3萬。