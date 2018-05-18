年度最大獎 哈登、詹姆斯爭MVP

詹姆斯。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA昨公布本季年度獎項入圍名單，備受矚目的年度MVP候選人包含率領火箭在西冠作戰的哈登、繳出全勤並持續回春的詹姆斯及鵜鶘一哥A.戴維斯；競爭激烈的年度最佳新人，則由爵士米契爾、七六人西蒙斯和塞爾提克塔圖姆攜手入圍。

哈登在例行賽繳出場均30.4分、5.4籃板及8.8助攻，率領火箭以65勝17負登上例行賽龍頭，當選呼聲相當高。連一向毒舌的球評巴克利都說：「該輪到他得獎了，他值得這個獎項。」

33歲的詹姆斯本季打滿82場例行賽，平均上場36.9分鐘高居聯盟之冠，更在騎士陣容異動頻繁、風雨飄搖之際挺身而出，率隊闖進東部冠軍戰，已4度抱回年度MVP的他，表現仍受肯定。

哈登。（美聯社）

A.戴維斯則在卡森斯因傷報銷後扛起球隊，繳出場均28.1分、11.1籃板，率隊闖進季後賽次輪。

新人王3人激戰 西蒙斯呼聲最高

一生只有一次機會的最佳新人獎，以西蒙斯呼聲最高，米契爾在季後賽繳出場均24.4分、5.9籃板、4.2助攻的數據，表現同樣亮眼。塔圖姆扛起球隊攻擊重心，幫助塞爾提克在東冠取得2：0優勢，不論得獎與否，3人未來都值得期待。

（整理：記者粘藐云）