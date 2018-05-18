聲寶女子公開賽》贏7桿險花光 李欣今拚冠

李欣第2回合維持領先，今將挑戰冠軍。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園蘆竹報導〕台灣女將李欣昨在聲寶女子公開賽第2回合，一度多達7桿的領先優勢，差點化為烏有，靠著第17洞推進關鍵博蒂，她打完36洞仍以2桿之差站在排頭。

聲寶女子公開賽昨天在台北球場進行第2回合賽程，領先組的李欣開賽4洞就賺了3隻小鳥，同組日本女將脇原華在第5洞挨了柏忌，第6洞失擊偏左打下山崖，又吞雙柏忌。兩人一來一往，李欣最多領先7桿。

沒想到第7洞李欣在果嶺前30碼的短切球，竟然打短了8碼，一下子短桿手感盡失，接下來11洞只要球沒攻上果嶺，短切球都打不夠遠。偏偏脇原華後9洞賺進4個博蒂，兩人差距逐漸縮小。

打到第16洞長洞，李欣第2桿偏左，差點出界，第3桿攻果嶺又沒打上去，短切之後6呎保Par推桿沒進，被追成只剩1桿之差。

所幸第17洞李欣總算兩桿攻上果嶺，15呎博蒂推桿進洞，才保住兩桿優勢進入今天最後決戰。她以71桿完賽，總計138桿保住第1。脇原華打平標準桿72桿，總計140桿居次。

賽後李欣表示，第7洞短切距離打不夠，自己變得太過慎重，造成反效果影響自己。她說：「連續兩週最後1天都打領先組，心情上已經習慣了，最後1回合，我會注意推桿節奏，不要想太多。」

台灣業餘女將陳萱昨天花了74桿，以144桿排第3，另1名業餘小將盧昕妤則以145桿和日本選手中山三奈並列第4。