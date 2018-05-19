「王」牌歸位！復仇成功領第4勝

王維中先發5局無失分，奪得本季第4勝。（取自NC恐龍官方臉書）

下週起 台灣直播韓職賽事

〔記者倪婉君／綜合報導〕王牌回來了！效力NC恐龍的王維中昨重返一軍，就對KT巫師上演「復仇之戰」，以5局無失分拿下本季第4勝，且他下週登板時，台灣電視台將首度直播。

在王維中昨投球之前，韓媒即報導台灣從下週起將首度直播韓職賽事，韓國職棒聯盟（KBO）也表示，儘管轉播權利金額不高，但具有推廣韓職的意義。據悉是由博斯電視網取得轉播權，可望在下週和韓方簽妥合約。

王維中也繳出「王牌回歸」的優質內容，以79球投完5局無失分，率NC恐龍以6：1中止3連敗。只是NC仍以18勝27敗暫和三星獅並列戰績最差。

王維中之前是因左肩和手肘緊繃，在5日下二軍並到醫院檢查，所幸並無大礙；他在前天去剪了帥氣髮型。王維中4月11日曾對KT巫師先發，但只投5局就失5分吞下至今唯一敗投，昨則成功復仇。

擔任南韓國家隊情蒐人員的金倫奭認為，以內容來說，王維中確實做到復仇，「儘管球速降了一些，均速在144公里左右，但變速球發揮很好，投球也具攻擊性，因此有效節省投球數。」

NC打線相當捧場，2局上就得到4分，但2局下，一壘手史庫格斯發生接球失誤，王維中在面對7棒捕手李海昌時投出保送、面臨滿壘。所幸總教練金卿文果斷將史庫格斯換下、整頓內野布局，而王維中在滿壘時以三振解決具長打能力的8棒吳太坤，更是金倫奭認為此役最關鍵的時刻。

三振＋美技 王維中頻解危

在5局兩出局一、三壘有人時，王維中對洋砲羅哈斯先用外角速球引誘出棒，接著再攻內角，還在投手丘上秀了一手胯下接球的美技，靠自己的好守備拿下第3個出局數及勝投資格。

重返一軍先發前，王維中前天剪了新髮型。（取自王維中IG）