高國慶漸讓位 出現危機意識

獅隊高國慶本季多從板凳出發，坦言會有危機意識。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕10月將滿40歲的統一獅高國慶，從過去固定先發，到今年自板凳出發機會變多了，他坦言，「會有危機意識啊，我相信恰恰（彭政閔）也有。」

高國慶昨擔任先發一壘手、打第7棒，不過今年更多時間他都是代打或代守，不再是絕對主力。他表示，平常會請教不常上場的隊友，在場邊待命要如何調整，這是不錯的學習機會。

高國慶認為，板凳球員要比先發更放得開，代打心態是若打不好是應該的，他解釋，「如果代打要求自己一定要敲安打，壓力太大，反而放不開手腳打，倒不如平常心面對，畢竟一場比賽代打不像先發有好幾次可調整。」

高國慶只差66場、1安，就能達成生涯1500場出賽、1600安里程碑，他表示，盼今年達成1500場出賽，另一目標是1670安；設定非整數目標，高國慶說，希望接下來每場至少1安，大約會落在1670安，「終極目標是2000安，但我看有點難，除非有第5、6隊。」

今年高國慶出賽25場、累積61打席，還沒獲得四壞保送。他表示，樣本數還少，加上揮空率低，所以還沒出現四壞，但他有2次觸身保送，主因是現在不管土、洋投都很敢塞內角球，特別是富邦投手，可能跟美式球風有關。