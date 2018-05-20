辜仲諒為首 中信人馬進駐棒協

辜仲諒成為首位擁有職棒隊伍的棒協理事長。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕棒球協會昨天完成第12屆理事長與理監事改選，中信慈善基金會董事長辜仲諒在有效票1025票獲得全票通過，成為棒協首位經由會員直選產生的理事長，也是首位具有職棒球隊老闆身分的理事長；但辜仲諒昨只委託其他會員完成投票，並未現身，也未透過中信集團發表當選感言，將待31日舉行理監事會議時，才會正式亮相說明政策。

辜理事長獲逾千票 月底才要亮相

棒協個人與團體會員合計1641人，有1138人參與投票，投票率接近7成（69.3％），辜仲諒得票率高達90％（無效票113票），遠遠超出同額競選329票（總會員數20％）的門檻。秘書長林宗成表示，新理事長預計31日以當選人身分召開理監事會議，正式說明未來的方向與目標，並預訂7月1日正式上任。

張泰山、郭李建夫當選監事

理事應選30席有38人參選，比例為選手理事7名、個人理事13名、團體理事10名，總票數1138票有19張無效票，統一獅領隊蘇泰安拿到團體理事最高票362票，個人理事以孫紀蘭600票最高。監事應選9席有12人參選，總票數1138票有18張無效票，張泰山、郭李建夫都當選監事。

此外，在當選理事中，包括孫紀蘭（中信金融管理學院董事）、高人傑（中信金行政長）、張登瑞（中信兄弟顧問）、何孝齊（緯來電視台副總）、黃志源（中國信託商業銀行）、林志強（中信銀債權經營部部長）等6人，都是隨辜仲諒進駐棒協的中信集團人馬。

林宗成指出，辜仲諒很熱愛棒球，中信集團長期對棒球的付出也有目共睹，不論在職棒或業餘，他都具備棒球領導人的條件。中職會長吳志揚則在昨晚祝賀辜仲諒當選，也期許一同為台灣棒球環境努力。

葉志仙（前）、林華韋（中）等棒協會員排隊投票。（記者徐正揚攝）

亞運台灣隊教頭許順益（右）擔任本次棒協選務小組召集人。（記者羅志朋攝）