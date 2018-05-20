中職、棒協嫌隙 球界盼「辜」掌能鳴

中職會長吳志揚（左）與秘書長馮勝賢。（資料照）

辜仲諒當選新任棒協理事長後，台灣棒壇對他有很大的期許，更希望他能成為解開棒協和職棒心結的「解藥」。

林華韋（台體大校長）

辜董事長在當選理事長前，已經擁有職棒球隊，希望他可以解開棒協與職棒的結，讓國內棒球發展更健全。

趙士強（體發會委員）

辜理事長之前一直在贊助少棒、黑豹旗，為基層棒球做了很多事，上任後應會把重心放在發展基層棒球。因為他擁有職棒球隊，棒協與職棒的溝通也會更好。

許順益（合庫棒球隊總教練）

辜理事長拿這麼多票，代表大家對他期待很高，希望他能帶領棒協運作得更好，讓棒協與職棒的關係更和諧，也帶來更多資源幫助四級棒球發展，提升台灣的世界排名。

馮勝賢（中職秘書長）

辜董事長當選理事長後，最大挑戰應是東京奧運參賽資格，如何與職棒、體育署協調是很重要的，聯盟希望可以一起合作，為台灣棒球環境共同努力；會長吳志揚會盡快安排時間拜會。

胡金龍（前球員工會理事長）

現在還沒辦法預測未來發展，但希望辜董能整合棒協和中職。以球員角度來看，會期待新理事長能把兩股力量整合，接下來的國際賽能以最好的陣容出征，也給球員最完整的保障。

葉君璋（富邦悍將總教練）

棒協新任理事長由辜仲諒出任，至少應該會有新氣象出來。辜董畢竟身兼職棒球隊的老闆，擁有兩個身分，應該會有不一樣的作為。

周思齊（球員工會理事長）

前幾任理事長我們都不認識，會有隔閡，現在自己球隊老闆當選，溝通更快，他也願擔重任，實踐對台灣棒球盡心力的責任。

彭政閔（中信兄弟隊長）

以辜董的能力、熱愛棒球的程度，相信他能為棒球環境建立更好的方向與管道。

（記者徐正揚、林宥辰、郭羿婕整理）

球員工會理事長周思齊。（記者陳志曲攝）