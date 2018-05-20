瑞銀科技擲筊 德國衛冕世足賽

德國主帥勒夫（左三）日前公布世界盃27人名單，德國被看好再度捧起大力神盃。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2018年世界盃足球賽將在6月14日開踢，H組的塞內加爾、日本日前公布名單，塞內加爾將由利物浦馬內領軍，盼能再創8強奇蹟，日本27人熱身賽名單中則有旅外的香川真司及本田圭佑。

「西非雄獅」塞內加爾自2002年闖進8強後，苦等了16年才重返世界盃舞台，日前揭曉的23人名單，大多來自歐洲聯賽，其中又以馬內最受關注，他在今年英超出賽29場，踢進10球，表現亮眼，今年世界盃，可望聯手義甲的庫利巴里率隊闖出佳績。

日本隊先前因換帥及傷兵問題，暫時不公布名單，僅先提出對戰迦納的熱身賽27人名單，日本旅外球員幾乎都入選，包含香川真司及本田圭佑，新任主帥西野朗表示，目前情況難以判斷，這份名單所有人狀態都不是最好。

隨著比賽日期逼近，外界提出各種預測，瑞士的瑞銀集團利用評估投資機會的工具，預測本屆世界盃冠軍，前3名分別是德國、巴西和西班牙，其中又以衛冕軍德國奪冠機率最高，連莊機率達24%，他們上屆世界盃在延長賽中擊敗阿根廷，高捧金盃，今年仍以4年前奪冠陣容為班底，呼聲相當高。

巴西以19.8%居第2，他們前次奪冠為2002年，今年由明星前鋒內馬爾領軍，儘管他在年初時受傷，但手術復原良好，可望率隊問鼎隊史第6冠；西班牙上屆雖在首輪出局，但瑞銀仍預測他們有16.1%的奪冠機率，平均年齡僅26歲的英格蘭則以8.5%排名第4，勝過法國、阿根廷等強權。