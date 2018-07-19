瓊斯盃》未滿20歲「曾、豪」 打出台灣希望

台灣白曾祥鈞灌籃帶動全場氣氛，他昨三分球2投2中 ，繳出24分、10籃板。（記者陳志曲攝）

台灣白隊曾祥鈞（中）飆進三分球，隊友開心歡呼。（記者陳志曲攝）

台灣白高國豪貢獻22分、8籃板與5助攻，打出瓊斯盃代表作。（記者陳志曲攝）

吞5連敗 娟總：輸得光榮

〔記者林岳甫／新北報導〕台灣白隊昨在第40屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，被南韓國家一軍在下半場狂飆12顆三分球，最終以84：103吞下5連敗。不過，備受期待18歲旅美小將高國豪及19歲、205公分中鋒曾祥鈞皆用絕佳表現，證明台灣籃壇未來還有希望。

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白隊陣容聚集UBA大專選手及旅外小將，礙於集訓時間短，至今仍一勝難求。總教練謝玉娟很擔心子弟兵會就此信心全失，好在眾將證明教練是錯的，全場與南韓力拚到底，就算輸球也要輸得光榮。

高國豪22分、曾祥鈞雙十

南韓雖刻意收起歸化洋將賴特里夫，僅讓他首節打滿並拿12分，後3節卻全坐板凳保留實力。白隊下半場因無法擋住對手兇猛三分球攻勢，導致第3節先落後19分，高國豪、曾祥鈞隨即聯手上演追分秀，末節追到剩2分差，拚戰精神值得讚許。

南韓眼見分數被追近，總教練許載叫出暫停，眾將隨即用單節8顆三分球還以顏色並奠定勝基。贏球頭號功臣是下半場飆進6顆三分球、全場進帳25分的全準範。

高國豪包括首節10分進帳，全場拿到22分、8籃板與5助攻，繼日前對菲律賓16分進帳後，打出另個瓊斯盃代表作。他表示，「前面幾場打得很悶，我只能試著調整狀況，這場比賽有點回到高中時期的感覺。」

曾祥鈞三分球2投全進，繳出24分、10籃板「雙十」成績。值得一提的是，他在第3節1分24秒爆扣讓對手賠上犯規，及末節於底線飆進三分球，不僅使現場氣氛High到最高點，也證明他和高國豪的未來都值得期待。

台灣白隊總教練謝玉娟。（記者陳志曲攝）