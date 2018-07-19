亞運首戰大戲 「台韓對決」緊扣心弦

亞運賽程出爐，台灣隊首戰就對上南韓，南韓媒預測我將由王維中先發。（資料照）

韓媒預測我由王維中先發

〔記者羅志朋／綜合報導〕2018年雅加達亞運棒球項目賽程昨公布，台灣隊預賽首戰南韓，韓媒預測此役台灣有可能推出王牌左投王維中先發，勢必是一場硬仗。

亞運棒球預賽台灣與南韓、香港和印尼分在B組，台灣時間8月26日晚上7點半首戰對南韓，隔天下午1點迎戰香港，28日晚上7點半對印尼，29日休兵；A組則為日本、中國、巴基斯坦和資格賽晉級隊伍，由泰國、寮國和斯里蘭卡競爭最後一個名額進會內賽。

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預賽A、B組取前兩名，進入8月30、31日複賽「Super Round」，並帶入預賽成績計算，這一輪台灣預計對戰日本、中國，複賽第1、2名將於9月1日下午5點進行金牌戰。

這屆亞運南韓派出韓職全明星隊，實力被公認是參賽各隊最強，日本由社會人球隊菁英應戰，去年冬盟已讓國內球迷見識社會人球員身手不俗，中國球員赴美國打獨立聯盟以賽代訓，實力也不容小覷，台灣面對這3隊可說關關難過，若王維中投完首戰，在複賽或打進冠軍賽時，均仍可能二度登板。

亞運台灣隊24人名單，其中8名中職、2名旅外球員，其他14人來自亞運培訓隊，目前培訓隊正在荷蘭打哈連盃，預計22日結束賽程返台，至於10名職棒球員何時向台灣隊報到，時間尚未敲定。