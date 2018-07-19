蘇智傑扭傷 亞運戰力拉警報?

統一獅蘇智傑賽前熱身不慎扭傷腳。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕統一獅隊上半季爭奪季冠軍鎩羽而歸，下半季剛開賽卻走得艱辛，昨又面臨雪上加霜的壞消息，陣中主砲蘇智傑賽前在外野練球時，竟因踩到球扭傷右腳踝，還沒向亞運國家隊報到，就得提前脫離戰線，是否影響8月亞運也還不得而知。

蔗總為外野戰力傷腦筋

昨天獅隊因應蘇智傑臨時掛傷號，先發陣容做了些許微調，第4棒改由潘武雄扛下，左外野空缺則由今年多半守三壘的郭阜林移防，陳鏞基則重回三壘大關。

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獅隊近期原本就有外野傷兵，如今主砲蘇智傑又受傷，總教練黃甘霖賽前難掩苦惱神情說：「原本羅國龍、唐肇廷兩位中外野手受傷，就已在煩惱外野戰力，現在又多蘇智傑一個傷兵，目前把陳重羽從捕手位置調往外野，預計能支援中、右外野，現在也只能祈禱蘇智傑傷勢不要太重。」

蘇智傑經過初步檢查，受傷部位並未腫起，蔗總昨賽後說：「要看今天早上的狀況，斷定他會休息多久。

上週獅隊一勝難求，火力不繼是主因，蘇智傑下半季打擊率4成29，近期打擊率重返3成大關，本季已敲16轟，但卻在狀況正好之際受傷，自己也很無奈。蘇智傑說，要維持整季狀況本就不易，現在只能希望傷勢不重，也希望亞運前能康復，「希望不會休息太久，否則又得重新找回感覺。」亞運台灣隊欽定蘇智傑擔任中心打線，若他受傷勢影響，對台灣隊也是一大警訊。