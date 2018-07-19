曾俊欣職業夢 1年要燒800萬

曾俊欣（右）和父親曾育德出席感恩記者會，明年將挑戰職業賽的他表示：「我喜歡挑戰別人做不到的事。」（記者梁偉銘攝）

「小巨人」有大夢

〔記者梁偉銘／台北報導〕橫掃法網、溫網青少男單雙料冠軍的「夜市小球王」曾俊欣，個頭不高但胸懷大志，勇敢追夢，明年轉戰職業賽，評估整季下來團隊花費將從目前500萬元大幅飆升至800萬元以上。他說：「我喜歡挑戰別人做不到的事，目標當然是世界球王！」

想挑戰別人做不到的

曾俊欣在打完8月美網、10月青奧後，將提前結束業餘生涯邁向職業，175公分的他有信心挑戰高手如林的歐美球員，「我不怕挑戰，職業賽對手肯定更厲害，發球也都很穩，未來希望擁有專屬教練、體能教練、防護員，這樣團隊較完整，讓我能放手一搏。」

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曾爸澄清不全靠糖葫蘆

台塑每年贊助400萬

父親兼教練曾育德表示，曾俊欣的潛力與發展性已受國外經紀公司和球探注意，有機會2、3年內殺進職業百大，現在是關鍵期，隨著實力和賽事層級提升，教練團隊非常重要。

曾育德說，「普通外籍教練週薪約3千歐元（約10.7萬台幣）、體能訓練師2千歐元（約7.2萬台幣），加上防護員，經費就要800萬。現有預算只能儘量運用，我的夢想跟他一樣，再難也要全力以赴。」

曾俊欣2015年在歐洲最大青少年賽事Les Petits As奪冠一戰成名，台塑每年贊助400萬元，已進入第4年。曾爸特地澄清，夜市賣糖葫蘆來籌措訓練費用是外界誤會，「俊欣不到10歲，網協理事長廖裕輝就開始幫助，並介紹台塑等企業支持，都是我們的貴人。」