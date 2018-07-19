「建中小球王」 訓練空檔忙K書

曾俊欣（中）衣錦還鄉，樂華夜市自治會長與雙和關聖帝君會會長頒發獎學金，期勉他更上層樓。 （樂華夜市自治會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕命運之神早有安排？曾俊欣被稱為「夜市小球王」，其實小時候外號叫「溫布頓」！下月才滿17歲的他，與溫網傳奇「八冠王」費德爾同樣8月8日出生，由於偶像費爸曾是1998年溫網青少男單冠軍，曾俊欣見賢思齊，期待有朝一日能在大滿貫職業舞台發光發熱。

曾俊欣小時候外號叫「溫布頓」。 （四維體育推廣教育基金會提供）

曾俊欣的爸爸曾育德是業餘球友，他從幼稚園中班就接觸網球，被老師取了「溫布頓」綽號，進入中正國小才接受正規訓練，原本曾爸只希望他多運動，培養人格養成。

外號「溫布頓」

和費爸同天生日

不料曾俊欣天才洋溢，很快在四維膠帶盃學童賽打出無敵身手，昔日豪奪7冠的「溫布頓」逐漸長大，也果真在溫網勇奪冠軍。

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除了和溫網特別有緣，連生日都和草地球王費德爾同一天，對此巧合曾俊欣笑說：「感謝家人這麼會挑時間，我並不會因此感到壓力，反而會激勵自己。」

就讀建國中學的曾俊欣功課也不錯，體育專長生還得兼顧學業和打球，但自律甚嚴的他從不喊苦，常利用國外訓練參賽空檔，透過電子郵件、通訊軟體「自學進修」，「像物理和化學老師都很幫忙，還會出些與網球有關的題目。」曾俊欣表示，「自從打球參賽後，難得有機會跟家人朋友相聚，回國都會相約看電影。」