陳俊秀隔場道歉轟 支支關鍵

陳俊秀昨繳出雙響砲、3打點，助桃猿險勝悍將。（記者陳志曲攝）

桃猿1分勝悍將，以4勝2敗暫時領先群雄。（記者陳志曲攝）

富邦悍將倪福德（中）救援失敗，吞下敗投。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕週三因沒處理好滾地球導致球隊輸球，陳俊秀一直很想彌補回來，他沒有等太久，昨演出本季個人首次單場雙響，帶領桃猿以7：6險勝富邦悍將，戰績4勝2敗再次獨居首位。

本季首次單場雙響

陳俊秀1局上就轟出2分彈，把比數拉開到3：0，9局上又轟出陽春彈，幫猿隊打下致勝關鍵分。他表示，近況其實一直都不錯，這場只是運氣比較好，兩發全壘打都是有跟到投手節奏，最高興的是彌補週三犯的瑕疵。

請繼續往下閱讀...

彌補週三失誤輸球

猿隊18日對統一獅，9局下1出局滿壘平手，潘武雄擊出一壘滾地球，陳俊秀接到後因腳勾到沒站穩，球無法往本壘傳，眼睜睜看獅隊攻下再見分，由於前天比賽因雨延期，昨一上場就很想彌補回來。

悍將9局下最後反攻，林益全2出局一壘有人時，竟擊出與潘武雄相似的滾地球，這回陳俊秀不慌不忙，接球後自踩壘包，他也覺得未免太巧合，慶幸這次不用傳球，還跟吳丞哲開玩笑說：「不要再讓打者這種球過來。」

總教練洪一中認為，陳俊秀單場3打數2轟、3打點、2保送，表現真的很好，希望繼續維持，「壞的就不要再提了，要講就講好的，他有彌補過來就好。」

王柏融1局上敲安打為猿隊先馳得點，打完6局就提前退場，由藍寅倫接替守備打第3棒。洪總表示，王柏融背部有點僵硬，狀況看來應該還好，今能否上場要再觀察。

桃猿王柏融因背部緊繃提前退場。（記者陳志曲攝）

桃猿藍寅倫替補上場鎮守外野，關鍵時刻接殺飛球。（記者陳志曲攝）

桃猿黃子鵬拿下勝投。（記者陳志曲攝）