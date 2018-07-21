南韓桌球公開賽》鄭怡靜贏這一仗 亞運增信心

鄭怡靜擊敗田志希晉級8強，認為這一仗對亞運增加不少信心。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第9的鄭怡靜，昨在南韓桌球公開賽女單16強戰，以4：1擊退世界排名30的地主名將田志希，中止對戰3連敗，今天將和中國前球后陳夢爭奪四強門票。

鄭怡靜生涯對戰田志希雖以7勝6負略占上風，但最近3次交手都吞敗，包括去年台北世大運女單金牌戰、團體戰。今年5月中國公開賽女單首輪，鄭怡靜更錯失3個賽末點，3：4遭田志希逆轉。

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昨再度狹路相逢，鄭怡靜首局雖以8：11失守，但第二局起逐漸掌握局面，以14：12、11：8、11：8、12：10連下4局，順利完成甜蜜復仇。

鄭怡靜表示：「這場比賽採用比較驚險的戰術，自己打得很彆扭，對方也不舒服，但卻贏得很輕鬆，收穫不小，對即將到來亞運信心增加不少。」

鄭怡靜和世界排名第3的陳夢對決8次還沒開胡，期待這次有不一樣的結局。陳夢在16強戰以4：1解決里約奧運女單金牌丁寧。

混雙四強賽，鄭怡靜和陳建安的組合在局數2：1領先下連丟2局，遭「兩韓聯軍」張宇鎮／車孝芯逆轉，痛失冠軍戰門票。

男單方面，莊智淵首輪以4：3逆轉法國小將阿庫祖，但16強戰以1：4不敵世界排名第3的林高遠，無緣8強。