「旅外幫」起手式 台灣男籃新F4

台灣白隊昨在瓊斯盃投籃命中率僅31.6%，以56：102遭伊朗國家二軍痛宰，至今1勝難求。不過，「旅外幫」吳永盛、高國豪、林庭謙及輔仁大學長人曾祥鈞本屆都打出不俗表現，成為國內籃壇新希望，《自由體育》請白隊教練劉孟竹、球評李伯倫看4位新星，期許未來能成為台灣男籃「新F4」。（記者林岳甫）

高國豪（記者王藝菘攝）

【高國豪 讓身高論閉嘴】

高國豪本屆瓊斯盃對菲律賓單節狂砍12分，碰上南韓，首節進帳10分、全場貢獻22分，展現接班國家隊主力的潛力。

請繼續往下閱讀...

在劉孟竹眼中，高國豪心臟夠大，即使上陣時間不固定，但只要出賽就有貢獻。值得一提的是，遇到各式防守，總有辦法把球投進，未來絕對是國家隊不可或缺的球員。

李伯倫認為，高國豪在瓊斯盃已用球技證明身材過矮絕非劣勢，不過，未來進入國家隊，勢必擔綱控球後衛，即使已具備攻擊籃框的優異能力，仍需設法串聯隊友攻勢，畢竟籃球是團隊運動。

吳永盛（資料照）

【吳永盛 領袖魅力拔群】

吳永盛2016年代表加州州立沙加緬度大學參加瓊斯盃，8場比賽三分球命中率僅20.51%，本屆5戰提升至38.46%，場上展現的領袖氣質，更被白隊總教練謝玉娟賦予主控任務。

劉孟竹與李伯倫一致肯定吳永盛的成長，認為他最大特質是領導力，不僅場上勇於開口溝通，場下也能不斷給予戰友鼓勵，加上球技日漸成熟，未來肯定能進入國家隊一軍。

188公分的吳永盛球風偏向雙能衛，劉孟竹鼓勵他增強組織能力及提升投籃穩定性，朝控衛發展，也有助於提升台灣隊的後場高度。

曾祥鈞（記者王藝菘攝）

【曾祥鈞 下一個曾文鼎】

205公分的曾祥鈞是白隊第一長人，這次瓊斯盃對南韓繳出24分、10籃板生涯代表作，未滿20歲潛力無窮，被期待是台灣下一個「曾文鼎」。

曾祥鈞高中是乙組球員，只把籃球當成興趣，直到2016年入選U18國家隊，去年又進培訓隊，才明白有機會在籃球路上發光發熱。這次展現出色的彈跳力與活動力，讓劉孟竹對他刮目相看。

李伯倫認為，放眼近年國內身高逾200公分球員，曾祥鈞面框能力、投射距離堪稱最傑出，傳球、策應能力也最佳，確實是最靠近曾文鼎的新生代長人，絕對可以期待。

林庭謙（資料照）

【林庭謙 勝當年陳信安】

白隊年紀最小、也是唯一高中生的林庭謙，這次瓊斯盃上陣5場、4度得分達雙位數，也是陣中抄截王。劉孟竹、李伯倫都認為，他未來絕對能在國家隊一軍卡位。

194公分的林庭謙從控球後衛打到大前鋒，是教練團調度活棋。劉孟竹認為，林庭謙身體素質很棒，但可能因為年紀輕，場上抗壓性仍有待加強。

李伯倫對林庭謙讚不絕口，稱許他各項能力都還在突飛猛進，是他最看好的白隊球員，「我看不到庭謙天花板在哪，可能是國內近20年最出色的18歲球員，比當年陳信安還好。」

籃壇未來之星