貝爾當評審 陳柏良勇「灌」三軍

勇士新秀貝爾（左三）擔任灌籃大賽評審。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕勇士新秀貝爾本週展開訪台活動，擔任「國泰NBA 3x」（3對3鬥牛）總決賽特別來賓。首日行程先與參賽球員和球迷一起做瑜伽，下午則出席決賽開幕式，並擔任灌籃大賽的評審，最終中科大陳柏良，兩回合灌籃分別得到貝爾8分與9分的高評價，在偶像面前拿下灌籃大賽冠軍。

中科大陳柏良在偶像面前拿下灌籃大賽冠軍。（記者廖聿偉攝）

台灣大專籃球好手石博恩、劉駿霆和陳柏良，昨參與灌籃大賽，首灌明顯皆施展不開，但在貝爾鼓勵下漸入佳境。陳柏良在第2輪以空中拉桿的高難度灌籃獲得評審青睞，摘下桂冠。

陳柏良表示，「貝爾很親切，灌籃前傳授許多技巧，給我很多意見，上場便學以致用，很高興拿下冠軍。」

23歲的貝爾菜鳥球季就拿下NBA總冠軍，但陣中好手如雲，發揮空間有限，上季出賽57場，場均上陣14.2分鐘，貢獻4.6分和3.6籃板。新球季勇士將迎來明星中鋒卡森斯，貝爾強調，並不擔心上場時間被壓縮，能與柯瑞、杜蘭特同隊，是很棒的學習機會。

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貝爾將在台灣停留6天，昨台北氣溫超過攝氏32度，也讓首度來台的貝爾見識到台灣的「熱情」，他也期待能品嘗台灣美食，但自我要求甚高，休兵期間堅持拒吃甜食，以維持完美體態。