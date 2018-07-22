中職中繼王魔咒 土洋投都中招

去年中繼王王躍霖今年目前僅進帳1中繼。（資料照，記者陳志曲攝）

今年輪王躍霖當苦主

〔記者羅志朋／新北報導〕中職「中繼王魔咒」持續發酵，今年苦主輪到桃猿王躍霖。

翻閱歷史，2014年桃猿陳禹勳拿下30次中繼成功，新人球季就奪中繼王，隔年銳減為9中繼，防禦率從3.65漲至4.91。兄弟官大元是2015年中繼王，繳出19中繼、防禦率3.66，隔年只剩3中繼，防禦率暴增至8.48。

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2016年中繼王賴鴻誠也很慘，該年18中繼、4.22防禦率，在「超級打者年」算不錯成績，隔年腰斬為9中繼，防禦率8.44，慘況堪比官大元。

王躍霖以19中繼拿下去年中繼王，防禦率3.43，今年下半季已點燃戰火，他出賽14場僅進帳1中繼，防禦率高達7，每局被上壘率3，完全失去上一季投球風采。

真田裕貴也難以倖免

不只土投，洋投也身陷「另類」中繼王魔咒。2013年兄弟日籍投手真田裕貴奪中繼王，以單季32中繼寫下中職紀錄，隔年真田重返日職加盟養樂多，該季只在一軍投16.1局，防禦率7.71，球季結束遭釋出，日職生涯劃下句點，現為讀賣巨人餵球投手。

王躍霖（記者陳志曲攝）

王躍霖：不多想好好投

拿到中繼王那一年沒設定目標，上去投球想法簡單，拿獎後就想要表現得和之前一樣好，但事與願違，今年上半季中降二軍沉澱，這次回一軍重新再來，不去想沒發生過的事，每一場好好投就好。

賴鴻誠（記者陳志曲攝）

賴鴻誠：絕不重蹈覆轍

求好心切吧，拿中繼王就會想要更好，給自己責任和壓力太大，卻忽略維持自身優勢，反而放大缺點，想愈多投得愈糟，後來忘掉這獎項，回歸原點才漸入佳境。如果我再拿一次中繼王，絕對不會重蹈覆轍。

陳禹勳（資料照，記者陳志曲攝）

陳禹勳：改變配球奏效

拿到中繼王隔年，我的球路和習慣動作被對手研究，像是取得兩好球後，只投指叉和直球，這習慣被對方抓到，情蒐資料也寫得很清楚，我知道後就想辦法多配其他球種，情況才改善。